У Німеччині затримали підозрюваного в причетності до терактів в Парижі

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Німецька поліція затримала боснійця по бельгійському ордеру

У Німеччині затримали 39-річного боснійця, який підозрюється в причетності до терактів в Парижі 13 листопада 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись DW.

Повідомляється, що його заарештували 27 червня, а затримання сталося 20 червня у місті Бад-Дюрренберґ у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Європейський ордер на його арешт був виданий бельгійською владою. На данний момент готується екстрадиція затриманого.

Зазначимо, правоохоронці знайшли підозрюваного випадково, а саме під час розслідування щодо двох громадян Боснії і Герцеговини, яких підозрюють у порушенні законодавства стосовно контролю за постачанням зброї.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року у Парижі сталася серія терористичних нападів, жертвами стали 130 загиблих і більш ніж 350 поранених, з них 99 знаходилися в критичному стані. При цьому жертвами стали в основному молоді люди у віці 20-30 років. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

В ході нападів перший вибух пролунав в барі біля найбільшого стадіону Франції "Стад де Франс" час товариського матчу між національними збірними Франції та Німеччини. Після цього в холі самого стадіону прозвучали ще два вибухи, серед футбольних уболівальників постраждалих не виявилося.

Далі жертвами нападу на ресторан "Пті Камбодж" і на бар "Ле Карійон" в 10 окрузі Парижа стали як мінімум 26 осіб. Однак найкривавішим став напад на відвідувачів рок-концерту в залі "Батаклані", в результаті якого загинули 90 осіб.