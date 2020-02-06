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В Єрусалимі стався теракт, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 16:34
В Єрусалимі стався теракт, є постраждалі
Фото: місце події (twitter.com/TAG24)

Автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп людей і втік

В Єрусалимі невідомий в'їхав на автомобілі в групу ізраїльських солдатів, в результаті чого 12 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як повідомляється, автомобіль на великій швидкості збив солдатів, після чого втік. Поліція розслідує подію як теракт.

У результаті події були поранені 12 військових, один з них, двадцятирічний юнак, у важкому стані. Решта отримали легкі травми і були госпіталізовані.

"Один з поранених перебував у критичному стані, після операції його стан стабілізувався, але поки не можна говорити, що йому нічого не загрожує. Ще чотирьох випишуть сьогодні", - повідомив доктор Алон Шварц.

Нагадаємо, 29 листопада минулого року в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

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