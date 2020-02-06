В Иерусалиме произошел теракт, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (twitter.com/TAG24)

Автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей и скрылся

В Иерусалиме неизвестный въехал на автомобиле в группу израильских солдат, в результате чего 12 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как сообщается, автомобиль на большой скорости сбил солдат, после чего скрылся. Полиция расследует происшествие как теракт.

В результате происшествия были ранены 12 военных, один из них, двадцатилетний юноша, в тяжелом состоянии. Остальные получили легкие травмы и были госпитализированы.

"Один из раненых находился в критическом состоянии, после операции его состояние стабилизировалось, но пока нельзя говорить, что ему ничего не угрожает. Еще четверых выпишут сегодня", - сообщил доктор Алон Шварц.

Напомним, 29 ноября прошлого года в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.