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В мае украинцы будут отмечать новый праздник: Зеленский подписал указ

Понедельник 26 мая 2025 12:56
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В мае украинцы будут отмечать новый праздник: Зеленский подписал указ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который установил 27 мая Днем Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Указом президент признал утратившим силу указ от 26 июля 2016 года № 311/2016 "О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Решение принято, "отдавая дань уважения мужеству и героизму воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций".

Почему перенесли День ССО

Как объясняет командование ССО, именно 27 мая, в 2014 году, воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в январе Зеленский подписал указ о назначении 3 июля Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

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