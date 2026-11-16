Глава молдавского парламента подчеркнул, что вопрос выбора курса страны решен.

"Мы провели референдум, на котором люди проголосовали, и мы записали в Конституции: вектор Республики Молдова – это европейская интеграция. Точка. Все другие идеи, вытянутые Российской Федерацией из нафталина, для нас не имеют значения", - заявил он.

12 ноября российское издание "Эхо" со ссылкой на источники среди переговорщиков сообщило, что среди условий Москвы по системе безопасности в Европе есть федерализация Молдовы. Речь идет о федеративной республике из Молдовы, Приднестровья и Гагаузии.

На следующий день об этом написало немецкое издание Bild. По его данным, при вступлении Молдовы в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить право провести референдумы о независимости. Эти условия вроде бы представили и европейцам во время переговоров в Абу-Даби.

Правительство Молдовы, реагируя на эти сообщения, заявило, что чем ближе страна к Евросоюзу, тем больше появляется "страшилок из Москвы".