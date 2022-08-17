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Йде за планом. У Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону

Фото: у Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні підготовка до опалювального сезону йде відповідно до плану. Середній показник готовності становить 73%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

У відомстві зазначають, що, за інформацією Мінрегіону, стан готовності об'єктів житлового фонду до опалювального сезону становить 72%, а теплових мереж - 74%. Також триває відновлення пошкодженої інфраструктури.

При цьому, станом на 17 серпня, Україна накопичила 12,6 млрд кубометрів газу і 1,89 млн тонн вугілля, які необхідні для проведення опалювального сезону.

За інформацією Кабміну, Мінрегіон зараз продовжує впроваджувати нововведення, які спрямовані на скорочення споживання енергоресурсів в Україні. Зокрема, проводиться переведення частини підприємств на альтернативні види енергії, побутова термомодернізація та реалізація програм Фонду енергоефективності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.

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