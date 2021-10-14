Влада провалила підготовку до опалювального сезону і хоче експропріювати чужий газ, - нардеп

Уряд повністю провалив підготовку до опалювального сезону і зараз хоче як в часи радянської влади експоріювати газ у приватного бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Кучеренка.

"Слуги" далі будують Українську РСР для свого Брежнєва-Зежнєва. Влада провалила підготовку до опалювального сезону й хоче врятуватись за чужий рахунок, знищити ринок ручним контролем. І це в той час, коли коли перші холоди вже прийшли. Якесь газове розкуркулення, а не допомога", - прокоментував Кучеренко заяву лідера "Слуг народу" про намір обмежити право бізнесу купувати-продавати газ.

Гончаренко наголосив, що експропріація газу у приватних власників призведе до катастрофічних наслідків для економіки.

"Які тут інвестиції та няні, якщо ніхто у світі не дасть грошей комуністам? А нам без коштів нема за що добувати власний газ. Додайте сюди позови іноземних компаній ціною в мільярди - Україна опиниться за крок від дефолту, інвестори підуть, а ми лишимось у розбитого корита зі слугами", - додав Кучеренко.