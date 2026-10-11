"Идеальный дом в космосе": ученые назвали самое безопасное место для жизни во Вселенной

Симуляция EAGLE и поиск "галактической зоны обитания"

Для оценки космической среды ученые использовали проект EAGLE (Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments) - одну из самых точных цифровых моделей эволюции Вселенной.

Компьютерная система учитывала расширение пространства, гравитационные силы, физику газа, формирование звезд и поведение супермассивных черных дыр на просторах в сотни миллионов световых лет.

В ходе анализа исследователи искали не только наличие необходимых химических элементов для формирования каменистых планет типа Земли, но и отсутствие факторов уничтожения биосферы.

"Слишком высокая концентрация тяжелых элементов приводит к формированию "горячих Юпитеров" - гигантских газовых планет, которые во время миграции разрушают орбиты меньших планет", - объясняют ученые.

"В то же время центр галактик слишком опасен из-за высокой плотности звезд и активности гигантских черных дыр, чье мощное излучение способно полностью сдуть атмосферу планеты", - добавляют они.

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Почему Млечный Путь является "идеальным домом"?

Кроме черных дыр, моделирование учитывало угрозы взрывов сверхновых и мощных гамма-всплесков, которые могут полностью стерилизовать окружающее пространство .

В частности, палеонтологи предполагают, что ордовическое массовое вымирание на Земле 450 миллионов лет назад могло быть вызвано именно близким космическим взрывом.

Еще одной угрозой является прохождение посторонних звезд слишком близко от планетных систем, что способно дестабилизировать их стабильные круговые орбиты.

Исследование показало, что Млечный Путь относится к типу галактик, максимально эффективно переработавших первичное сырье космоса в безопасные среды.

Наша галактика прошла свой бурный и энергичный этап эволюции, перейдя в спокойную фазу. Расчеты свидетельствуют, что даже за миллиард лет блуждания Млечным Путем менее одной звезды из тысячи рискует испытать разрушительное влияние экстремального космического катаклизма.

Зато малые галактики, которые значительно многочисленнее во Вселенной, оказались слишком густонаселенными и турбулентными, что существенно снижает шансы на длительное и безопасное существование там сложной жизни.