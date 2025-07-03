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В ICC Ukraine призвали министра Кулебу не повышать тарифы УЗ на контейнерные перевозки

Украина, Четверг 03 июля 2025 14:36
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В ICC Ukraine призвали министра Кулебу не повышать тарифы УЗ на контейнерные перевозки Фото: в ICC Ukraine призвали не повышать тарифы УЗ на контейнерные перевозки (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифов на перевозку контейнеров с массой брутто более 26 тонн, которое инициирует "Укрзализныця", сведет на нет развитие интермодальных перевозок и станет шагом назад от европейской интеграции. Это также приведет к убыткам для самой УЗ в размере полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) к министру развития Алексею Кулебе.

Так, железнодорожная инфраструктура Украины остается основой критических грузопотоков и является фундаментом логистической и экономической устойчивости государства.

"Поэтому все изменения в тарифном регулировании должны оцениваться не только с точки зрения краткосрочного эффекта для предприятия, но и через призму долгосрочной макроэкономической стабильности, сохранения экспортного потенциала, развития транзитного значения Украины и повышения инвестиционной привлекательности", - отметили в ICC Ukraine.

Там напомнили, что контейнерные перевозки являются стратегически важным направлением, а их развитие является одним из ключевых векторов развития УЗ как логистического оператора нового поколения. Успешная интеграция в единый рынок ЕС также базируется на наличии современной контейнерной логистики, и Украина уверенно движется в этом направлении.

"Этот сектор имеет четко выраженную динамику роста: за последние годы рынок контейнерных перевозок демонстрирует ежегодный рост на уровне 6%, несмотря на войну. Это стало возможным, в частности, благодаря тарифным условиям, которые были специально разработаны для стимулирования этого сегмента. Изменение этих условий без надлежащего анализа и компенсационных механизмов может свести на нет прогресс последних лет", - подчеркнули в ICC Ukraine.

В Комитете подчеркнули, что убытки от повышения тарифов будут существенными: по предварительным оценкам экспертов, внедрение новых ставок приведет к сокращению объемов перевозок, а сама УЗ рискует потерять до 400 млн грн в случае переориентации грузоотправителей на автомобильный транспорт, который после введения изменений станет экономически более выгодным.

"Такая переориентация приведет к дополнительной нагрузке на дорожную инфраструктуру и, соответственно, увеличению бюджетных расходов на ее содержание, что неприемлемо в условиях военного дефицита ресурсов. Иностранные инвесторы, которые сегодня рассматривают украинскую контейнерную логистику как перспективное направление инвестирования, также могут пересмотреть свои планы из-за изменения условий, которые выглядят непредсказуемыми и нестабильными", - предупредили в ICC Ukraine.

Комитет призвал министра сохранить действующую тарифную модель для международных перевозок контейнеров, осуществляемых по накладным СМГС/ЦИМ, которые прямо влияют на интеграцию Украины в TEN-T, развитие экспорта, привлечение европейских грузов и создание конкурентоспособных логистических сервисов.

"Особое внимание необходимо обратить на роль контейнерных перевозок в обеспечении украинского экспорта в ЕС. Любое повышение тарифов в этом сегменте прямо скажется на экспортной способности украинских производителей, уменьшая их конкурентоспособность и заставляя снижать производство из-за логистической нерентабельности. Это, в свою очередь, приведет к потере валютной выручки государством, сокращению рабочих мест и снижению налоговых поступлений", - акцентировали в ICC Ukraine.

Напомним, недавно "Укрзализныцю" обвинили в тарифных манипуляциях в направлении портов: компания начала вводить новые коэффициенты к тарифу в зависимости от того, в какой порт направляется груз.

В результате крупнейший частный инвестор Украины, предприятие "АрселорМиталл Кривой Рог", пригрозило "Укрзализныце" судебным иском - ведь такие изменения искусственные и безосновательные, и являются злоупотреблением монопольным положением.

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Укрзализныця
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