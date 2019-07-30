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IBF знову перенесла промоутерські торги на бій за участю Дерев'янченко

Новини » Спорт    30.07.2019 - 10:20
IBF знову перенесла промоутерські торги на бій за участю Дерев'янченко
Фото: Сергій Дерев'янченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Супернику українця надали трохи більше часу

Міжнародна боксерська федерація (IBF) в черговий раз перенесла промоутерські торги на бій чемпіона в середній вазі Сауля Альвареса і українця Сергія Дерев'янченко. Про це повідомляє Boxing Scene.

Таке рішення організація ухвалила після того, як обидві команди заявили про значний прогрес у переговорах. За інформацією видання, мексиканцю надали трохи більше часу.

Зазначається, що дату промоутерських торгів цього бою перенесли вчетверте. Згідно з попереднім рішенням IBF, торги мали відбутися до 29 липня, про нові терміни поки не повідомляється.

Нагадаємо, Дерев'янченко є офіційним претендентом на пояс IBF в середній вазі. Крім цього титулу Альварес володіє поясами WBC і WBA.

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