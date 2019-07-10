IBF призначила промоутерські торги на бій за участю Дерев'янченка

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила торги на право проведення поєдинку між чемпіоном світу в середній вазі Саулом Альваресом і офіційним претендентом на титул Сергієм Дерев'янченком. Про це повідомляє ESPN.

Вони відбудуться 23 липня в полудень за східним часом в офісі організації у Спрінгфілді, штат Нью-Джерсі, США.

IBF виніс рішення після отримання повідомлення від команди Дерев'янченка про те, що він більше не хоче брати участь у перемовинах, які так і не почалися. Команди повинні були домовитися за 30 днів, починаючи з 15 травня.

Якщо Альварес проігнорує і такий варіант розвитку подій, то він буде позбавлений титулу. Поєдинок за вакантний пояс українець може провести проти Геннадія Головкіна.

При цьому казахстанця позбавили пояса IBF в минулому році через відмову від бою з Дерев'янченком.