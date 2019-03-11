IAAF відмовилася допустити російських легкоатлетів до міжнародних змагань

Причиною є те, що вони досі не отримали дані з антидопінгової лабораторії в Москві

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) продлила решение отстранить российскую легкоатлетическую федерацию от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.

Причиной является то, что они по-прежнему не получили данные из антидопинговой лаборатории в Москве и Россия не выплатила компенсацию ущерба.

Эти два условия IAAF поставила перед Россией на встрече в Монако в декабре прошлого года. Сейчас, как считают чиновники, ситуация стала меняться в лучшую сторону, однако отказываться от ограничений в международной федерации не стали.

Напомним, Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио. РФ можут отстранить в случае, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны. К участию в Олимпиаде могут не допустить не только спортсменов, но и чиновников, а также вспомогательный персонал.

РБК-Украина писало, что Международный олимпийский комитет требует от России возврата 24 медалей. Российских спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов. Отмечается, что возвращены только пять медалей.