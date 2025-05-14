До и после: как выглядит разрушенный Торецк после вторжения России (фото с дронов)

Из-за постоянных обстрелов российской армии украинский город Торецк, что в Донецкой области, почти полностью разрушен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады "Хищник".
"Когда-то - город шахтеров, спорта и культуры. Сегодня - линия фронта, пепелище и пустые улицы. Так выглядит Торецк после "освобождения". Российская чума выжгла все живое", - подписано фото разрушенного города.
На снимках показан Торецк до и после российского вторжения. В частности, стадион "Авангард", шахту имени святой Матроны, дворец культуры "Украина", Дом творчества, многоэтажки и улицы, по которым ездил общественный транспорт.
До войны "Торецк был живым, трудолюбивым, наполненным людьми городом". Там проживали почти 40 тысяч украинцев. Работали шахты, обогатительная фабрика, хлебокомбинат, заводы.
"Гордостью был дворец культуры "Украина" при шахте "Центральная" - с зимним садом, залами для репетиций, детскими кружками. А стадион "Авангард" собирал до 10 тысяч зрителей. Сегодня - это поле боя", - сказано в сообщении.
Напомним, по словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Торецке остаются 48 человек, а в Торецкой громаде - 142 человека. Украинские военные пытаются доставлять помощь этим людям.
Ранее 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ показала видео из Торецка после российского вторжения.
До начала войны на Донбассе в 2014 году Торецк (до 2016-го - Дзержинск) был домом для примерно 35 тысяч человек. Город имел развитую промышленную инфраструктуру и отличался активной экономической жизнью.
Его экономика преимущественно базировалась на угледобывающей отрасли: шахты были главными работодателями для местного населения, а шахтерский труд определял лицо города на протяжении поколений.
В Торецке также функционировала железнодорожная станция, которая служила важным логистическим узлом для перевозки угля и других грузов.
Ранее мы писали о том, что ситуация вокруг Торецка ухудшается, в случае, если россияне возьмут его под свой контроль, то "откроют" уже Константиновское направление.
Подробно об этом, читайте в материале РБК-Украина "Россия идет в наступление, пока США говорят о мире: что сейчас на фронте".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.