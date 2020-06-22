В.о. голови УЗ звинувачують у тендерних махінаціях на 100 млн грн

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Розцінки на паливо з початку року почали падати, але "Укрзалізниця" продовжує закуповувати мастила за завищеними цінами

Виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика та його підлеглих з філії "Центр забезпечення виробництва" звинувачують у махінаціях на 100 млн грн шляхом підняття вартості квитків, тоді як ціна на паливо - впала.

Про це йдеться в розслідуванні "СтопКор".

Як зазначають журналісти, розцінки на паливо з початку року почали падати, але "Укрзалізниця" продовжує закуповувати мастила за завищеними цінами й начебто через непрозорі тендери.

В грудні 2019 року ”УЗ" запланувала закупівлю моторних мастил. Процедура придбання затягнулася і лише в березні оголосили два ідентичних тендери на суму понад 250 мільйонів гривень, йдеться в розслідуванні.

"Були проведені тендерні закупівлі на оливу та мастильні матеріали, в яких брали участь 7 учасників. Серед них офіційні представники двох найбільших в Україні заводів - виробників мастил компанії "Торум" та "Міроіл", які багато років співпрацювали з УЗ, а також компанія ”КСМ-Трейд", яка також неодноразово надавала послуги установі", - говориться в сюжеті.

Замовник відхилив пропозиції й допустив до аукціону всього 2 компанії - ТОВ "Корнет Холдинг" та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хілл Корпорейшн - Юкрейн".

"Після того, як була розміщена документація в Prozorro на наступний день нас зняли. Таким чином відбувається відрізання конкурентів, зменшується коло учасників, і це ознака неконкурентної боротьби", - заявив директор компанії "КСМ-Трейд" Олексій Буйнацький.

За словами аналітика руху "За чесні закупівлі" Анастасії Бондаренко, рішення тендерного комітету неправомірне.

"Дві компанії мають порушення в тендерних пропозиціях, їхні тендерні пропозиції не відповідають вимогам і мали бути відхилені. Але замовник, не зважаючи на ці порушення, допустив ці компанії та буде приймати рішення про підписання договору", - заявила Бондаренко.

Крім того, учасники торгів вбачають очевидні порушення "Укрзалізницею" законодавства України про публічні закупівлі й умисні дії, що містять ознаки зловживання владою та службовим становищем з боку Івана Юрика, а також готування до привласнення, розтрати й заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Наприклад, єдиною причиною відхилення пропозицій учасників, що пропонували мастило КСМ-ПРОТЕК стало те, що вони не завантажили в систему декілька сторінок технічних умов на виготовлення однієї з семи закуповуваних олив, а тому технічні показники запропонованої оливи нібито не відповідають вимогам АТ "Українська залізниця".

Окрім того, як виявилось, пропозиції ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хілл Корпорейшн - Юкрейн" та ТОВ "Корнет Холдинг" не відповідають вимогам замовника, мали велику кількість невідповідностей в тендерних пропозиціях та мали бути відхилені та недопущені до аукціону. Зокрема, ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хілл Корпорейшн - Юкрейн" надало документ про технічну відповідність товару, з якої чітко вбачається що оливу випробовували у випробувальному центрі ТОО "Атлантік АФ" у Казахстані. Насправді, такого випробувального центру в Казахстані не існує, а під такою назвою значиться меблеве підприємство.

Також, як зазначають журналісти, проводити цей тендер Іван Юрик взагалі не мав права. За позовом ТОВ "Торум", 25 травня 2020 року Господарський суд Києва заборонив Філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці вчиняти дії та приймати рішення, спрямовані на продовження зазначених процедур.

27 травня було відкрито виконавче провадження та вручено відповідну постанову заступнику директора філії "ЦЗВ" Юрію Шиганову. Однак, ухвала суду керівництвом УЗ була проігнорована, і 28 травня був проведений електронний аукціон та визначений переможець.19 червня ближче до ночі у терміновому порядку була підписана угода на поставку з ТОВ "Корнет Холдинг".

22 червня представники компаній, яких позбавили можливості брати участь у тендері, надали в УЗ офіційні листи з цінами, нижчими за підписані в контрактах з переможцями тендеру. Крім того, компанії звернулись з відповідними листами до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також до НАБУ з вимогою перевірити прозорість тендерної процедури та наявність корупційної складової.

Нагадаємо, 15 червня біля філії "Центру забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" відбулась акція протесту. Нещодавно призначеного на посаду Юрія Шиганова активісти звинуватили у корупційній схемі.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України визнав дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі масел і мастильних матеріалів повністю правомірними. Зазначені закупівлі були здійснені відповідно до чинного законодавства і за ринковими цінами.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує, що Міністерство інфраструктури розпочне план реформування "Укрзалізниці" одразу після закінчення карантину.

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Автор: РБК-Україна