Hyundai призупиняє роботу заводу в Південній Кореї через коронавірус

Фото: завод Hyundai (wikimedia.org)

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor призупинила роботу одного зі своїх заводів в місті Асан щоб уникнути поширення коронавірусу серед працівників. Перерва в роботі триватиме до середини доби.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на представника компанії.

Планується завершити дезінфекцію приміщень та провести тести на COVID-19 серед працівників.

Раніше в січні Hyundai Motor на два дні припиняла роботу заводу в Асані, через слабкий попит на вироблений на ньому седан Sonata. На кілька днів з тієї ж причини припиняла роботу також фабрика в місті Чхонджу.

Hyundai Motor має сім заводів в Південній Кореї, а також 10 підприємств за кордоном: чотири в Китаї і по одному в США, Чехії, Туреччині, Росії, Індії та Бразилії.

Нагадаємо, американська корпорація Apple торік припинила здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавірусу. Цей захід діяв 8 діб. Зокрема, компанія закривала всі свої корпоративні офіси, магазини та контактні центри на материковому Китаї.

Крім того, компанія Google тимчасово закривала всі свої офіси в Китаї, Гонконгу та Тайвані через коронавірус. Тоді співробітникам компанії порекомендували виїхати з країни та працювати віддалено як мінімум два тижні.