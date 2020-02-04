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Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса

Новости » Общество     04.02.2020 - 22:30
Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В компании отметили, что остановят все производство в Южной Корее до конца недели

Крупнейший автопроизводитель Hyundai объявил, что на этой неделе вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая. Аналитики прогнозируют, что с похожими проблемами столкнутся многие предприятия.

В Hyundai Motor отметили, что остановят все производство в Южной Корее до конца недели, конкретная дата может варьироваться. Заводам компании не хватает необходимых для производства кабельных жгутов, которые поступали из Китая.

Компания рассматривает различные варианты, как минимизировать нарушения производственного процесса. В частности, ведется поиск альтернативных поставщиков в других регионах". Если это удастся сделать, то производство могут возобновить уже на следующей неделе.

Напомним, американская корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать до 10 февраля. В частности, компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Кроме того, компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване через коронавирус. Сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум две недели.

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