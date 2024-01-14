Болезнь никуда не исчезла. В Минздраве напомнили, как уберечь себя от COVID-19

Несмотря на прекращение чрезвычайной ситуации по COVID-19, украинцы и дальше продолжают болеть и умирать от заболевания, а количество инфицированных в осенне-зимний период традиционно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Уберечь себя от тяжелого течения COVID-19 и ее последствий можно благодаря вакцинации, которая является бесплатной для всех украинцев.

Первичная вакцинация является курсом

Первичная вакцинация является курсом из двух базовых прививок и одной бустерной. Для взрослых состоит из одной дозы вакцины Janssen или двух доз любой другой вакцины.

Детям 12-17 лет нужно получить две прививки "взрослой" вакциной Comirnaty от Pfizer-Biontech, а для детей 5-11 лет существует специальная вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech

Бустерная прививка

Делают детям и взрослым через 5 месяцев после двух базовых. Детям от 5 лет - через 6 месяцев.

"Весь первичный курс прививок включает первичную вакцинацию и первую бустерную прививку. Для подавляющего большинства взрослых моложе 60 лет, небеременных женщин и детей без тяжелых болезней такого курса достаточно для защиты от тяжелого течения COVID-19, в том числе от болезни, вызванной вариантом Омикрон или его субвариантами", - объясняет Минздрав.

Следующие бустерные прививки

Делают в период через 6-12 месяцев после предыдущей. Прививки рекомендованы людям, которые находятся в группе риска:

людям в возрасте 60+ лет;

взрослым с серьезными хроническими болезнями;

детям от 5 лет с серьезными хроническими болезнями;

беременным;

медицинским работникам.

"Здоровые взрослые до 60 лет и дети от 5 лет при желании также могут получить такие бустерные прививки, но только при условии достаточного количества вакцин для групп риска", - отмечает пресс-служба.

Для взрослых в качестве бустерной может быть использована любая из доступных вакцин, а для детей 5-11 лет - только специальная вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech. В частности для детей 12-17 лет - "взрослая" вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech.

Коронавирус в Украине и мире

В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.