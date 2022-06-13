Чи загрожує Україні нестача зерна: відповідь Мінагрополітики

Україні нестача зерна не загрожує, оскільки це фізично неможливо. Виробництво майже в п'ять разів перевищує споживання всередині країни.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає ".

"Якщо в минулому році загальний урожай був 106 млн тонн, то ми використовували 20 млн тонн всіх культур. Споживання у нас відносно невисоке, до того ж воно знизилося через те, що люди поїхали. Так що у нас проблем бути не може. Це просто нереально", - розповів РБК-Україна заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

Як повідомляло РБК-Україна, в Мінагрополітики готуються застосовувати технології для тимчасового зберігання зерна. Це необхідно, щоб не втратити врожай, якщо відновити експорт не вдасться.

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