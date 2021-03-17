ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не вистачає вакцин: в Естонії призупинили щеплення політиків

Новость на русском → Таллін, Середа 17 березня 2021 16:19
Не вистачає вакцин: в Естонії призупинили щеплення політиків Фото: лікар (freepik)
Автор: Андрій Козловський

В Естонії заявили про брак необхідної кількості вакцин від коронавірусу. У зв'язку з цим в країні вже призупинили щеплення політиків та високопосадовців.

Про це повідомляє ERR.

"Оскільки до Естонії прибуло менше вакцини, ніж очікувалося, то план довелося призупинити", - сказав директор комунікаційної служби естонського уряду Ееро Раун.

Він також додав, що вакцинацію поновлять, щойно до Естонії надійде більше доз вакцини від коронавірусу. Однак точної дати відновлення вакцинації чиновник не зміг назвати, оскільки усе залежатиме від виробників вакцин.

Вакцинувати політиків та державних чиновників планувалося медичним засобом від AstraZeneca. Передбачалося, що будуть вакциновані депутати парламенту, члени уряду, державний секретар та інші високопосадовці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас захворіла на COVID-19. Вона отримала позитивний результат тесту.

Також повідомлялось, що в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Эстония
NEWS
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік