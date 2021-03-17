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Не хватает вакцин: в Эстонии приостановили вакцинацию политиков

Новина українською → Таллин, Среда 17 марта 2021 16:19
Не хватает вакцин: в Эстонии приостановили вакцинацию политиков Фото: врач (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Эстонии заявили о нехватке необходимого количества препаратов от коронавируса. В связи с этим в стране уже приостановили вакцинацию политиков и чиновников.

Об этом сообщает ERR.

"Поскольку в Эстонии прибыло меньше вакцины, чем ожидалось, то план пришлось приостановить", - сказал директор коммуникационной службы эстонского правительства Ээро Раун.

Он также добавил, что вакцинацию возобновят, как только в Эстонию поступит больше доз вакцины от коронавируса. Однако точной даты возобновления вакцинации чиновник не смог назвать, поскольку все будет зависеть от производителей вакцин.

Вакцинировать политиков и государственных чиновников планировалось медицинским средством от AstraZeneca. Предполагалось, что будут вакцинированы депутаты парламента, члены правительства, государственный секретарь и другие чиновники.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заболела COVID-19. Она получила положительный результат теста.

Также сообщалось, что в Эстонии обнаружили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.

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