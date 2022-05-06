Що гірше може статися? Кулеба відреагував на прогнози щодо 9 травня
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози Росії щодо атак на 9 травня. Він сказав, що з 23 лютого Україна готова до різних сценаріїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра з колегами з держав Балтії.
За його словами, з точки зору пропаганди, президент РФ у цей день оголосить щось грандіозне.
Також він додав, що не варто перебільшувати значення 9 травня.
"Що гірше може статися? Більше ракет полетить в Україну? Вони це можуть зробити і не на 9 травня. Більше російських військ кинуть? Так це теж може статися кожного дня. З 23 лютого ми готові до різних сценаріїв, я б не хотів перебільшувати значення 9 травня. Кожного дня щось може змінитися", - сказав Кулеба.
Раніше ми повідомляли, що українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 9 травня та напередодні.
Також в МВС повідомляли, що Путін може на 9 травня оголосити про анексію територій України.
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