Гірше ніж очікувалося: НБУ прогнозує негативний вплив пандемії на економіку

Поступове згортання карантинних обмежень сприяло пожвавленню економічної активності. Водночас суттєвим є ризик того, що негативний вплив пандемії COVID-19 буде більш глибоким і тривалим, ніж прогнозувалося.

Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 10 червня, за підсумками якого НБУ знизив облікову ставку з 8% до 6%, повідомляє прес-служба НБУ.

Під час засідання члени КМП відзначили, що сплеск безробіття та слабка динаміка зростання зарплат уповільнять відновлення споживання, інвестиційний попит також буде пригніченим, зокрема внаслідок погіршення фінансових показників та очікувань підприємств.

"Відповідно економіка потребує як фіскальних, так і монетарних стимулів", - йдеться в повідомленні.

Члени КМП були одностайними щодо необхідності зниження облікової ставки у червні на 200 б.п. до 6%.

Водночас щодо подальшої динаміки облікової ставки очікування членів КМП розділилися.

На думку переважної більшості присутніх, зберігається суттєва невизначеність, пов’язана з тривалістю та інтенсивністю карантину, а також швидкістю відновлення споживчого попиту та економічної активності як в Україні, так і в світі, що впливатиме й на інфляційну динаміку.

"Загалом переважна більшість членів КМП погодилися, що потенціал інтенсивного пом’якшення монетарної політики практично вичерпаний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, який було зроблено у квітні, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році.

Раніше прогнозувалося, що вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).