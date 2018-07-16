Hutchinson Ports може ввести в порт Чорноморська свою офшорну структуру, - ЗМІ

Ситуація з передачею в оренду державного порту "Чорноморськ" оператору Hutchison Ports переходить на нову стадію

Ситуація з передачею в оренду державного порту "Чорноморськ" китайському контейнерному оператор Hutchison Ports переходить на нову стадію. Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на дані Фонду держмайна України.

Зокрема, за даними видання, Мінінфраструктури планує підписати договір не з материнською компанією, а з фірмою Hutchison Ports Development Limited, яка зареєстрована в офшорі - на Британських Віргінських островах, про що свідчить виписка з реєстру БВО.

Колишній заступник Національного банку України Ярослав Солтис зазначив у коментарі "Українським новинам", що в разі передачі порту за такою схемою, держава втратить контроль над підприємством.

"Контролю не буде взагалі! Все, що за кордоном, ми його не контролюємо. І жодних доходів до бюджету. Якщо державний службовець щось робить через офшор, то значить він, будучи державним службовцем, обманює український народ, обманює український бюджет, український Мінфін і український уряд. Якщо це уряд робить - то він обманює сам себе", - пояснив Солтис.

На його думку, у разі підписання договору з офшорною структурою, навіть юридично обумовлені гарантії нічого не коштуватимуть, незважаючи на те, що мова йде про дочірню структуру глобального оператора.

"Що може гарантувати офшор? Він ніхто і звати його ніяк. На те він і офшор, щоб ні за що не відповідати. Гарантії може давати велика компанія - Сіменс, Мерседес, Вольво та ін. Дочірня структура - це окрема юридична особа, яка спеціально створена для того, щоб оптимізувати витрати. Що таке оптимізувати? Не платити податки", - підкреслив Солтис.

На думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, від офшорної компанії не слід очікувати не тільки інвестиційних вливань, але і виконання соціальних зобов'язань, які сьогодні є ядром конфлікту між портовиками "Чорноморська" та Мінінфраструктури.

"Звичайно, ж офшорна компанія не буде нести ніякої соціальної відповідальності. Тому що офшорні компанії сьогодні є, а завтра їх закрили. Тому це - високий ризик, в тому числі для працівників. Це чергова негативний чорна пляма на іміджі України як держави. Чому це робиться через офшор? Не виключено, що це компанія якогось українського чиновника або політика", - цитує видання Новака.

Експерт не бачить причин, чому б Україні не підписати договір безпосередньо з материнською компанією. Якщо ж договір все-таки буде підписаний з компанією, зареєстрованою на БВО, це буде означати, що в Україні з'явиться чергова схема з виведення капіталу з країни.

"Офшорні компанії для того і створюються в зонах з пільговим податковим режимом - щоб виводити капітал. Це єдина мета їх існування, як таких. Тому, якщо використовується схема через офшорну компанію, зрозуміло, що це для мінімізації оподаткування в Україні і для виведення капіталу", - впевнений Новак.

При цьому експерт зазначив, що на сьогоднішній день практично не існує механізмів протидії подібним схемами, крім максимальної публічності.

"Єдине, чого наші чиновники і політики бояться, так це телекамер і телеефірів. Тобто широкого висвітлення цієї теми, цього скандалу", - резюмував Новак.

Фото: "Українські новини"

За даними ЗМІ, Одеське відділення ФДМУ підтвердило, що на оренду причалів №1-6 державного порту "Чорноморськ" претендує компанія Hutchison Ports Development Limited, зареєстрована під номером 1004587 в реєстрі Британських Віргінських островів. Незважаючи на те, що заявку на участь у тендері подала офшорна компанія, а також всупереч активному протесту трудового колективу порту, ФДМУ та Мінінфраструктури готують проведення конкурсу в найближчі тижні, пишуть "Українські новини".