Hutchinson Ports может ввести в порт Черноморска свою офшорную структуру, - СМИ

Ситуация с передачей в аренду государственного порта "Черноморск" оператору Hutchison Ports переходит на новую стадию

Ситуация с передачей в аренду государственного порта "Черноморск" китайскому контейнерному оператору Hutchison Ports переходит на новую стадию. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на данные Фонда госимущества Украины.

В частности, по данным издания, Мининфраструктуры планирует подписать договор не с материнской компанией, а с фирмой Hutchison Ports Development Limited, которая зарегистрирована в офшоре - на Британских Виргинских островах, о чем свидетельствует выписка из реестра БВО.

Бывший заместитель Национального банка Украины Ярослав Солтис отметил в комментарии "Украинским новостям", что в случае передачи порта по такой схеме, государство потеряет контроль над предприятием.

"Контроля не будет вообще! Все, что за рубежом, мы его не контролируем. И никаких доходов в бюджет. Если государственный служащий что-то делает через офшор, то значит он, будучи государственным служащим, обманывает украинский народ, обманывает украинский бюджет, украинский Минфин и украинское правительство. Если это правительство делает - то оно обманывает само себя", - пояснил Солтис.

По его мнению, в случае подписания договора с офшорной структурой, даже юридически оговоренные гарантии ничего не будут стоить, несмотря на то, что речь идет о дочерней структуре глобального оператора.

"Что может гарантировать оффшор? Он никто и звать его никак. На то он и офшор, чтобы ни за что не отвечать. Гарантии может давать крупная компания - Сименс, Мерседес, Вольво и пр. Дочерняя структура - это отдельное юрлицо, которое специально создано для того, чтобы оптимизировать расходы. Что такое оптимизировать? Не платить налоги", - подчеркнул Солтис.

По мнению председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, от оффшорной компании не следует ожидать не только инвестиционных вливаний, но и выполнения социальных обязательств, которые сегодня являются ядром конфликта между портовиками "Черноморска" и Мининфраструктуры.

"Конечно, же оффшорная компания не будет нести никакой социальной ответственности. Потому что оффшорные компании сегодня есть, а завтра их закрыли. Поэтому это - высокий риск, в том числе для работников. Это очередное негативное черное пятно на имидже Украины как государства. Почему это делается через офшор? Не исключено, что это компания какого-то украинского чиновника или политика", - цитирует издание Новака.

Эксперт не видит причин, почему бы Украине не подписать договор напрямую с материнской компанией. Если же договор все-таки будет подписан с компанией, зарегистрированной на БВО, это будет означать, что в Украине появится очередная схема по выводу капитала из страны.

"Офшорные компании для того и создаются в зонах с льготным налоговым режимом - чтобы выводить капитал. Это единственная цель их существования, как таковых. Поэтому, если используется схема через оффшорную компанию, понятно, что это для минимизации налогообложения в Украине и для вывода капитала", - уверен Новак.

При этом эксперт отметил, что на сегодняшний день практически не существует механизмов противодействия подобным схемам, кроме максимальной публичности.

"Единственное, чего наши чиновники и политики боятся, так это телекамер и телеэфиров. То есть широкого освещения этой темы, этого скандала”, - резюмировал Новак.

Фото: "Украинские новости"

По данным СМИ, Одесское отделение ФГИУ подтвердило, что на аренду причалов №1-6 государственного порта "Черноморск" претендует компания Hutchison Ports Development Limited, зарегистрирована под номером 1004587 в реестре Британских Виргинских островов. Несмотря на то, что заявку на участие в тендере подала офшорная компания, а также вопреки активному протесту трудового коллектива порта, ФГИУ и Мининфраструктуры готовят проведение конкурса в ближайшие недели, пишут "Украинские новости".