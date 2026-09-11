Хуситы захватили остров Перим, чтобы блокировать ключевой пролив, - Reuters

Хуситы захватили Перим

О захвате острова Перим сообщили Reuters четыре источника в йеменском правительстве. Это действие может потенциально усилить контроль хуситов над Баб-эль-Мандебом.

Ранее два источника из поддерживаемого Саудовской Аравией и признанного на международном уровне йеменского правительства заявили, что его войска выведены из Перима.

Также сообщалось, что хуситы захватили город Дубаб на материковом побережье Красного моря напротив острова, пишет издание.

Если хуситы получат полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, это может дать их покровителю Ирану решающее преимущество в войне с США, считает Reuters.

Причины:

сокращение поставок через второй крупный транзитный коридор,

резкий рост цен на нефть.

Саудовская Аравия полагается на маршрут через Красное море с тех пор, как иранский конфликт фактически закрыл Ормузский пролив.

Йеменское правительство планирует контрнаступление

Между тем, йеменские правительственные силы заявили, что попытаются вернуть себе районы, захваченные хуситами вдоль побережья Красного моря на этой неделе.

Они объявили, что развернут оружие и самолеты, чтобы ликвидировать любые передвижения "террористических" ополченцев-хуситов".

Иран помогает хуситам

Агентство Reuters сообщило в четверг, что продвижение хуситов по побережью Красного моря состоялось по прямым указаниям Корпуса стражей исламской революции Ирана. Иран стремится открыть новый фронт в войне Тегерана против США, сообщают правительство Йемена, иранские и региональные источники.

На прошлой неделе Иран приказал хуситам усилить свои атаки на Саудовскую Аравию, близкого союзника США, и пообещал большее финансирование, оружие и старших офицеров, чтобы помочь им в этом, сообщили два иранских источника.

Хотя Иран называет хуситов союзником, он публично отрицает предоставление им военных указаний.

Трамп не будет бомбить хуситов

Саудовская Аравия бомбила целые хуситы в Йемене, но не стратегические районы, которые группировка захватила на этой неделе.

Как сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды в четверг звонил по телефону президенту США Дональду Трампу и призвал его нанести удары по хуситам.

Трамп отклонил просьбу, а официальные лица США заявили, что администрация не намерена предпринимать прямые военные действия против хуситов.

Мировые цены на нефть

Напомним, мировые цены на нефть должны были завершить неделю выше 100 долларов за баррель впервые с середины мая.

Хотя в пятницу они несколько снизились после того, как Financial Times сообщила о подготовке министрами иностранных дел стран Ближнего Востока временного соглашения по регулированию судоходства через Ормуз.