Хуситы ударили ракетами по нефтяному танкеру в Красном море

По данным Центрального командования США (CENTCOM), террористы запустили три противокорабельные баллистические ракеты в Красное море с территории Йемена, нанеся незначительные повреждения танкеру "Андромеда Стар".

Капитан корабля сообщил о повреждении судна. Ракета упала возле другого судна MV Maisha, но оно не пострадало, сообщила британская фирма по морской безопасности Ambrey.

Агентство по безопасности морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что нападение произошло к юго-западу от йеменского порта Моха.

"Во время первой атаки судно подверглось взрыву в непосредственной близости от танкера, который почувствовал экипаж на борту. Вторая атака на судно состояла из того, что, как считается, было выпущено две ракеты, и это привело к повреждениям", - говорится в сообщении UKMTO.

Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что "Андромеда Стар" под панамским флагом принадлежало Великобритании. Однако по данным LSEG и компании Ambrey, недавно его продали. Нынешний владелец танкера зарегистрирован на Сейшельских островах, судно занимается торговлей, связанной с Россией. По данным Ambrey, оно направлялось из российского Приморска в Вадинар, Индия.

Атака на "Звезду Андромеды" произошла после короткой паузы в кампании хуситов, направленной против судов, связанных с Израилем, Соединенными Штатами и Великобританией.

В пятницу, 26 апреля, авианосец ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" покинул Красное море через Суэцкий канал после оказания помощи коалиции во главе с США для защиты коммерческого судоходства.