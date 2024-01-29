RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хуситы утверждают, что атаковали военный корабль США. В Пентагоне опровергли

Фото: американский эсминец USS Lewis B. Puller (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Йеменские хуситы заявили, что в понедельник, 29 января, они якобы атаковали эсминец Военно-морских сил США. Однако в Пентагоне опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Хуситы утверждают, что атаковали ракетой американский эсминец USS Lewis B. Puller, используемый в качестве десантной базы.

Отмечается, что корабль находился в Аравийском море в пределах американских усилий по пресечению нападений хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и в Аденском заливе.

Представитель Минобороны США на условиях анонимности рассказал, что сообщений о нападении на эсминец не было.

Он также отметил, что ранее хуситы уже запускали ракеты, которые не достигали намеченной цели, а падали на сушу или в море.

Приступы хуситов на корабле в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Вчера сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты Америки