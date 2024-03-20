Хуситы ракетами атаковали греческий танкер в Красном море

Сообщается, что MADO – это танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа, который в последнее время ходит под флагом Маршалловых островов, который направляется в Сингапур из Саудовской Аравии.

Хуситы назвали его американским, но в базе данных судоходства Equasis указано, что оно принадлежит греческой компании Naftomar Shipping & Trading Co Ltd.

Атаки йеменских хуситов на суда в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по военным объектам хуситов в Йемене, но террористы продолжают атаковать суда в Аденском проливе и Красном море.

В частности, 12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны.

В тот же день хуситы ударили ракетами по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Он шел под флагом Либерии, принадлежащий зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.

14 марта американские военные успешно обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету класса "земля-воздух", выпущенных йеменскими хуситами.

16 марта хуситы обстреляли танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа под флагом Маршалловых островов. Капитан сообщил о двух взрывах рядом с судном, когда оно шло у побережья йеменского портового города Ходейда.