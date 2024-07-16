Хуситы обстреляли два танкера, один из них шел из РФ в Китай

Удары по танкеру MT Bentley

В публикации американского военного ведомства указывается, что поддерживаемые Ираном хуситы совершили многочисленные нападения на танкер из Монако MT Bentley I, перевозившего растительное масло из РФ в Китай под панамским флагом. Корабль принадлежит Израилю, и управлялся Монако.

Для удара хуситы использовали 3 надводных судна во время этой атаки: одно надводное судно без экипажа и две небольшие лодки. Также указывается, что позже хуситы запустили из Йемена противокорабельную баллистическую ракету в сторону танкера MT Bentley I в Красном море.

В Центркоме отметили, что сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Атака на танкер MT Chios Lion

Кроме того, хуситы атаковали танкер для перевозки сырой нефти MT Chios Lion, который шел в Красном море под флагом Либерии, принадлежит Греции и Маршалловым островам. Для удара они использовали надводное судно без экипажа.

Морской дрон причинил вред кораблю, но танкер MT Chios Lion не обращался за помощью, и не было сообщений о пострадавших.

Реакция военных в США

"Такое безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе", - отмечают в Центркоме.

Как обращает внимание американская сторона, хуситы утверждают, что действуют от имени палестинцев в Газе, но "они атакуют и угрожают жизни граждан третьих стран, не имеющих ничего общего с конфликтом в Газе".

Сбитие дронов хуситов

В обновленных данных американского военного ведомства говорится, что за последние сутки силы USCENTCOM "успешно уничтожили" 5 беспилотников хуситов, поддерживаемых Ираном: 3 над Красным морем и 2 над Йеменом.

"Было определено, что эти БПЛА представляют непосредственную угрозу для сил США, коалиционных сил и торговых судов в регионе. Эти действия были предприняты, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными", - рассказали в Центркоме.

Поражение коммерческих кораблей хуситами

Напомним, начиная с ноября прошлого года хуситы в Йемене наносят удары по кораблям в регионе Красного моря. Они объясняют свои атаки на коммерческое судоходство "знаком солидарности" с группировкой ХАМАС в Секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против террористов в ответ на массированную атаку в октябре 2023-го.

2 марта этого года в Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это первый корабль, который пошел на дно после атаки боевиков.

В июне было атаковано украинское судно Verbena под флагом Палау, которое было загружено деревянными строительными материалами. Экипаж "Вербены" покинул борт, поскольку не смог усмирить пожар после атаки.

Также в июне в Службе морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявили, что йеменские хуситы, по всей вероятности, потопили греческое судно-углевоз Tutor в Красном море.