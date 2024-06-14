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Хуситы атаковали ракетами украинское судно в Аденском заливе

Фото: хуситы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддерживаемые Ираном хуситы атаковали украинское судно Verbena двумя противокорабельными крылатыми ракетами в Аденском заливе. На борту возник пожар, один моряк тяжело ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter.

Судно Verbena сообщило о повреждениях и последующих пожарах на борту. Экипаж продолжает борьбу с огнем, говорится в сообщении.

Самолет военного корабля Philippine Sea (CG 58) эвакуировал раненого моряка на находящийся поблизости военный корабль партнера для оказания медицинской помощи.

Балкер Verbena шел в Малайзии в Италию с деревянными строительными материалами. Украинское судно находится под управлением Польши и идет под флагом Палау.

"Продолжающееся безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе", - отмечает Центральное командование Вооруженных сил США.

Хуситы заявляют, что действуют от имени палестинцев в секторе Газа, однако они нападают и угрожают жизням граждан третьих стран, которые не имеют никакого отношения к конфликту в секторе Газа, говорится в сообщении.

Постоянная угроза возможности безопасного транзита через регион, исходящая от хуситов, затрудняет доставку критически важной помощи народу Йемена, а также Газы, добавили в ВС США.

Атаки хуситов на корабли

Напомним, группировка йеменских хуситов начала атаковать торговые суда в Аденском проливе и Красном море в октябре 2023 года после начала конфликта между ХАМАС и Израилем. Сообщения об ударах поступают практически ежедневно.

Атаки хуситов усложнили мировую торговлю, вынудив отправлять корабли вокруг Африки. США недавно ввели санкции против десяти человек, кораблей и компаний, чтобы заблокировать поступления для хуситов.

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