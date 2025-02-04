Метель и шторм. Север Японии "накрыл" рекордный снегопад (фото, видео)

Последствия непогоды в Японии и прогноз на ближайшие дни

Рекордные снегопады вдоль тихоокеанского побережья Хоккайдо вызвала мощная система низкого давления. Обильные осадки начали укрывать некоторые уголки северной Японии вечером понедельника, 3 февраля.

За 12 часов в городе Обихиро (в округе Токати префектуры Хоккайдо) зафиксировали более 120 сантиметров снега, что стало рекордным показателем. Согласно данным японской частной компании по прогнозированию погоды Weathernews Inc., последний раз такая глубина снега наблюдалась в 1972 году.

Time lapse снегопада, полностью покрывающего автомобиль в Обихиро, Хоккайдоpic.twitter.com/oPqEKsVtAP - Ohazassu! Japan Podcast (@OhazassuPodcast) 4 февраля 2025 года

Больше всего влияние холодного фронта выражено в северных регионах (вдоль Японского моря), однако холодная воздушная масса продвигается также на запад - распространяя снег в регион Кюсю (выходящий на Восточно-Китайское море) и регион Сикоку (выходящий на Внутреннее Японское море).

В некоторых районах Кюсю температура воздуха уже упала ниже минус 12 градусов по Цельсию. Ожидается, что интенсивность холодной воздушной массы будет колебаться, однако продержится до выходных.

Согласно прогнозу метеорологического агентства, позже на этой неделе сильный снег вероятен в Хоккайдо и в регионах Тохоку и Хокурику (на острове Хонсю).

В течение ближайших суток (до 6 утра среды, 5 февраля) специалисты прогнозируют:

до 100 см снега в Хокурику;

до 80 см - в Гифу;

до 70 см - в Тохоку;

до 60 см - в Кинки;

до 50 см - в Хоккайдо и Тюгоку;

до 30 см - в Сикоку и в северном Кюсю.

Дальнейшие накопления осадков ожидаются и позже - в течение 24 часов до 6 утра четверга, 6 февраля. Тохоку и Хокурику могут получить еще по 100 см снега, Гифу - дополнительные 70 см, Хоккайдо и регионы Кинки и Тюгоку - до 50 см, Сикоку и север Кюсю - до 40 см снега.

В некоторых частях Японии ожидаются метель и шторм - метеорологическое управление предупреждает местных жителей и гостей страны о сильном снегопаде, метели и высоких волнах.

На фоне непогоды вероятны отключения электроэнергии, падение деревьев и сход лавин. Людей предупреждают также о существующем риске ударов молний и сильных порывах ветра (включая торнадо), поскольку в некоторых районах ожидаются очень нестабильные атмосферные условия.

Министерство транспорта страны посоветовало общественности следить за погодными условиями и быть готовым к возможным задержкам или отменам поездок, поскольку возможно массовое закрытие автомагистралей. Людей призвали также избегать в этот период несущественных и несрочных выездов.



Некоторые транспортные средства полностью замело снегом (скриншот: facebook.com/takehiko.shiraiwa)

Тем, кто вынужден управлять автомобилем, министерство настоятельно рекомендует оборудовать транспортные средства зимней резиной, иметь при себе цепи противоскольжения, лопаты и песок - на случай чрезвычайной ситуации.

Корпорация скоростных дорог Японии Nexco Central также предупредила граждан, что трассы Хокурику и Майдзуру-Вакаса могут быть закрыты - в качестве меры предосторожности на фоне сильного снега.

Тем временем авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines сообщили, что во вторник отменяют 34 и 29 внутренних рейсов соответственно (что повлияет на примерно 5800 человек).

Кроме того, в 44 муниципалитетах Хоккайдо временно закрыты 379 государственных начальных и средних школ.