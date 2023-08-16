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Хунта в Нигере заявляет, что открыта для переговоров

Фото: лидер переворота в Нигере Омар Чиани (twitter.com/AlSuraEnglish)
Автор: Владимир Костырин

Лидеры мятежников в Нигере заявили о своей готовности к урегулированию регионального кризиса, вызванного военным переворотом в стране.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Инициативы хунты о дипломатии прозвучали после того, как США и РФ призвали к мирному решению ситуации.

Нигерийские мятежники высказались о готовности к переговорным процессам во вторник. 

Перед этим западные державы и демократические африканские правительства призвали лидеров переворота восстановить в должности свергнутого президента Мохаммеда Базума, которого мятежники удерживали под стражей с 26 июля. Впрочем, хунта отказалась от таких шагов, и ранее отвергала попытки переговоров.

Переворот в Нигере

В Нигере охрана президента Базума в конце июля взяла его в заложники, и объявила о свержении правительства, а руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны Западной Африки (блок ECOWAS) 31 июля пригрозили бунтовщикам вторжением в случае, если те не отпустят президента за 7 дней. Однако хунта их условие не выполнила. 

В Нигере военные заявили в разговоре с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее визита в страну, что убьют захваченного в заложники президента Базума, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.

Западноафриканские лидеры 10 августа по итогам встречи приказали активировать резервные силы для возможного использования против мятежников в Нигере.

Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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Нигер