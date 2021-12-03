Хунта М'янми вбила щонайменше 65 демонстрантів, - правозахисники

Правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила звіт, згідно з яким у березні цього року силовики вбили в М'янмі щонайменше 65 протестувальників. Йдеться про акції протесту в місті Янгоні проти хунти, яка прийшла до влади в результаті військового перевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Солдати і поліцейські, озброєні автоматами, відкрили вогонь по натовпу протестувальників і тим, хто намагався допомагати пораненим, убивши 65 осіб", - вказується в звіті Human Rights Watch (HRW).

За даними правозахисників, від дій протестувальників не постраждав жоден поліцейський і військовий.

Розслідувач HRW Менні Монг заявила журналістам, що дії силовиків М'янми - це злочин проти людства: "Відповідальність повністю лежить на керівному складі силовиків і на тих, хто віддавав накази". Вона уточнила, що це зокрема керівник поліції Янгона і командир місцевої військової частини. Правозахисниця висловила надію, що рано чи пізно вони постануть перед судом.

Після військового перевороту ряд країн, у тому числі США, наклали на М'янму економічні санкції.