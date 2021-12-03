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Хунта Мьянмы убила по меньшей мере 65 демонстрантов, - правозащитники

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Мьянма, Пятница 03 декабря 2021 03:47
Хунта Мьянмы убила по меньшей мере 65 демонстрантов, - правозащитники Фото: хунта Мьянмы убила по меньшей мере 65 демонстрантов (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала отчет, согласно которому в марте этого года силовики убили в Мьянме по меньшей мере 65 протестующих. Речь идет об акциях протеста в городе Янгоне против хунты, пришедшей к власти в результате военного переворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Солдаты и полицейские, вооруженные автоматами, открыли огонь по толпе протестующих и тем, кто пытался помогать раненым, убив 65 человек", - указывается в отчете Human Rights Watch (HRW).

По данным правозащитников, от действий протестующих не пострадал ни один полицейский и военный.

Расследователь HRW Мэнни Монг заявила журналистам, что действия силовиков Мьянмы - это преступление против человечества: "Ответственность полностью лежит на руководящем составе силовиков и на тех, кто отдавал приказы". Она уточнила, что это в частности руководитель полиции Янгона и командир местной воинской части. Правозащитница выразила надежду, что рано или поздно они предстанут перед судом.

После военного переворота ряд стран, в том числе США, наложили на Мьянму экономические санкции.

Ранее мы писали, что ЕС ввел новый пакет санкций против военного режима Мьянмы.

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