Хунта Мьянмы убила по меньшей мере 65 демонстрантов, - правозащитники

Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала отчет, согласно которому в марте этого года силовики убили в Мьянме по меньшей мере 65 протестующих. Речь идет об акциях протеста в городе Янгоне против хунты, пришедшей к власти в результате военного переворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Солдаты и полицейские, вооруженные автоматами, открыли огонь по толпе протестующих и тем, кто пытался помогать раненым, убив 65 человек", - указывается в отчете Human Rights Watch (HRW).

По данным правозащитников, от действий протестующих не пострадал ни один полицейский и военный.

Расследователь HRW Мэнни Монг заявила журналистам, что действия силовиков Мьянмы - это преступление против человечества: "Ответственность полностью лежит на руководящем составе силовиков и на тех, кто отдавал приказы". Она уточнила, что это в частности руководитель полиции Янгона и командир местной воинской части. Правозащитница выразила надежду, что рано или поздно они предстанут перед судом.

После военного переворота ряд стран, в том числе США, наложили на Мьянму экономические санкции.