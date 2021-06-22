ЄС ввів новий пакет санкцій проти військового режиму М'янми
Європейський союз розширив санкційний список проти військової хунти в М'янмі. До нього увійшли міністри військового режиму.
Про це йдеться в заяві Євросоюзу.
У списку також є заступники міністрів і генеральний прокурор, "який відповідає за підрив демократії та верховенства права".
"Сьогодні Рада ЄС ввела санкції проти 8 осіб, 3 суб'єктів господарювання та організації ветеранів війни у зв'язку з військовим переворотом, здійсненим в М'янмі/Бірмі 1 лютого 2021, і репресіями проти мирних демонстрантів", - йдеться в повідомленні.
Чотири установи, які потрапили під санкції, перебувають у державній власності або контрольовані збройними силами М'янми, і були залучені до доходів військового режиму та його репресивних дій.
Загалом, враховуючи нові санкції, обмежувальні заходи застосовуються до 43 фізичних осіб та 6 суб'єктів господарювання.
Зокрема, обмеження включають заморожування фінансових активів, заборону на надання будь-яких фондів або фінансування включеним до списку особам або установам, заборону на подорожі або транзит територією ЄС тощо.
Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряд і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.
Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.