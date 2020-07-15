Human Rights Watch закликала Україну розслідувати погрози журналістці

Катерині Сергацьковій погрожували вбивством
Про це повідомляється на сайті HRW.
Наголошується, що журналістка Катерина Сергацькова отримує листи з погрозами розправи в Facebook, де розмістили її особисті дані, включаючи домашню адресу, фото її будинку та фото п'ятирічного сина.
"Українська влада має негайно розслідувати ці загрози та гарантувати безпеку Сергацьковій та її сім'ї", - закликали в організації.
Журналістка також зазначила, що раніше вже отримувала погрози в інтернеті, особливо у зв'язку з розслідуванням роботи українських спецслужб.
Нагадаємо, раніше в Human Right Watch заявили, що стурбовані зупинкою розслідування справ Майдану.
Раніше HRW звинуватила українську владу в обмеженні свободи слова.