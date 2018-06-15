Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі з початку року загинули 29 цивільних, - Хуг

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 13:26
Фото: Олександр Хуг (osce.org)
Фото: Олександр Хуг (osce.org)

За даними ОБСЄ, на Донбасі за тиждень постраждали 9 осіб

На Донбасі з початку 2018 року загинули 29 цивільних. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії в Twitter.

"В умовах застосування артилерії і мінометів; зближення сил і формувань, наявності мін і закладання нових, минулого тижня СММ підтвердила дані про ще 9 поранених цивільних осіб; загальне число жертв в цьому році становить 29 загиблих і 109 поранених", - повідомив він.

Крім того, Хуг зазначив, що мир на Донбасі можливий лише в умовах режиму припинення вогню і безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з вересня 2015 року ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 846 тис. порушень режиму припинення вогню.

За рік на Донбасі поранені 109 цивільних осіб, - ОБСЄ У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся