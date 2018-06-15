На Донбасі з початку року загинули 29 цивільних, - Хуг

За даними ОБСЄ, на Донбасі за тиждень постраждали 9 осіб

На Донбасі з початку 2018 року загинули 29 цивільних. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії в Twitter.

"В умовах застосування артилерії і мінометів; зближення сил і формувань, наявності мін і закладання нових, минулого тижня СММ підтвердила дані про ще 9 поранених цивільних осіб; загальне число жертв в цьому році становить 29 загиблих і 109 поранених", - повідомив він.

Hug: With artillery and mortars being fired; with forces and formations moving closer; with mines in the ground and new ones being laid, last week SMM confirmed another 9 civilians injured; bringing the total for this year to 29 fatalities and 109 injured #FactsMatter — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 15, 2018

Крім того, Хуг зазначив, що мир на Донбасі можливий лише в умовах режиму припинення вогню і безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з вересня 2015 року ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 846 тис. порушень режиму припинення вогню.