Найгірший сценарій війни для України вже позаду, - Резніков

Він зазначив, що ЗСУ на фронті вдалося зробити багато факторів, що стримують противника.

"Ми знаходимося на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми зробили там багато хороших стримуючих чинників", - заявив міністр.

За його словами, Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни. ЗСУ почали контрнаступ "в іншому напрямку".

Резніков назвав "синдром втоми" у міжнародній спільноті однією з головних загроз у боротьбі України з Росією.

"Я називаю це синдромом втоми. Для мене це одна з головних загроз. З цією загрозою потрібно працювати. Нам потрібно питати людей. Тому, що це дуже, дуже небезпечно для нас", - сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що територіальний компроміс з Росією - це вихід України на кордони 1991 року.

В українському МЗС також зробили гучну заяву з питання "компромісів" з Росією, глава відомства Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона не піде на це "навіть якщо півсвіту нападе".

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