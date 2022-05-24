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Найгірша ситуація за вісім років. У Луганській області війська РФ посилили обстріли, - голова ОВА

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Іван Носальський

Російські війська значно посилили обстріли Луганської області. Сєвєродонецьк перетворюється на руїни через постійні авіаудари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Стає лише гірше. Те, що роблять рашисти - це важко описати словами. Орки вбивають наші міста, знищують усе довкола. Сєвєродонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами", - розповів Гайдай.

При цьому він підкреслив, що траса Лисичанськ-Бахмут, якою здійснюється евакуація, повністю прострілюється. Там уже працюють ворожі ДРГ.

"Росія стягнула в область шалену кількість бійців та техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові гелікоптери та важку зброю", - додав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових. Найскладніша ситуація у Горській громаді.

Також ми писали, що російська армія не залишає спроб прорватися на Донецькому напрямку та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Наразі загострилися бойові дії в районі Бахмута.

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ЛуганськСєвєродонецькВійська РФВійна Росії проти України