Космический телескоп Hubble сделал еще одну поразительную фотографию. На этот раз благодаря камере Wide Field Camera 3 он сделал фотографию спиральной галактики NGC 5495, расположенной в созвездии Гидра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Спиральная галактика расположена в 300 млн световых лет от Зесли. Также космический объект еще называют сейфертовской галактикой из-за звездообразного активного ядра, спектр излучения которого содержит многочисленные широкие эмиссионные линии.

Фото: Hubble сделал яркую фотографию спиральной галактики в созвездии Гидра (esahubble.org)

Благодаря Hubble ученым удалось разъединить разные источники света в ядре спиральной галактики, чтобы узнать точный вес ее сверхмассивной черной дыры.