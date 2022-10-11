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Hubble сделал новую яркую фотографию далекого космоса

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Вторник 11 октября 2022 05:22
Hubble сделал новую яркую фотографию далекого космоса Фото: Hubble сделал новую яркую фотографию далекого космоса (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сделал фотографию шарового скопления Terzan 1, расположенного в 21,8 тысячи световых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Звездное скопление Terzan 1 расположено в созвездии Скорпион. Оно представляет собой связанную гравитацией группу звезд, вращающихся вокруг галактического центра как единственный спутник.

В то же время Terzan 1 является ближайшим звездным скоплением к ядру Млечного Пути среди всех известных. Расстояние между ними составляет 4200 световых лет.

Космический объект был открыт французским астрономом Агопом Терзаном в 1960-70-х годах.

Hubble сделал новую яркую фотографию далекого космоса

Фото: Hubble сделал новую яркую фотографию далекого космоса (esahubble.org)

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 5495, расположенной в созвездии Гидра.

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