Hubble сделал фотографию самой молодой галактики во вселенной

Как сообщают американские специалисты, галактика, размер которой составляет всего 1200 световых лет, получила название Пикабу, переводимое как "ку-ку!".

"Ведь она "выглянула" из-за быстро движущейся звезды лишь за последние 50-100 лет. Последняя мешала астрономам заметить галактику", - рассказывают в NASA.

По словам ученых, открытие этой крохотной галактики доказывает, что Пикабу является ближайшей галактикой, благодаря которой астрономы смогут исследовать процесс формирования других, появившихся вскоре после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад.

NASA, ESA, and Igor Karachentsev (SAO RAS)

"Открытие галактики Пикабу - это будто открытие окна непосредственно в прошлое, позволяющее нам изучать ее экстремальную среду и звезды на уровне деталей, недоступном в далекой ранней Вселенной", - отмечает астроном Гагандип Ананд из Научного института космических телескопов в Балтиморе (США).

Впервые Пикабу была обнаружена 20 лет назад с помощью австралийского радиотелескопа Parkes Murriyang и обозначена как "сфера холодного водорода". Наблюдения в далеком ультрафиолетовом диапазоне космической миссии NASA Galaxy Evolution Explorer показали, что это компактная голубая карликовая галактика.

В крошечной галактике телескоп NASA Hubble, которому помогали наземные и космические телескопы, смог распознать около 60 звезд. Возраст почти всех достигает нескольких миллиардов лет или меньше. Звезды Пикабу указывают на то, что это одна из самых молодых и наименее химически обогащенных галактик, когда-либо обнаруженных во вселенной. Однако она отличается как одна из немногих галактик с самым большим содержанием металла в истории, заявил профессор австралийского Национального научного агентства CSIRO Бербел Корибальски.

Однако, по словам астронома Ананда, картина по-прежнему остается поверхностной, поскольку наблюдения телескопа Hubble были сделаны в рамках программы "моментальных снимков" под названием The Every Known Nearby Galaxy Survey.