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Huawei выпустил новый смартфон с уникальной камерой и невероятной детализацией

Пятница 11 июля 2025 16:15
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Huawei выпустил новый смартфон с уникальной камерой и невероятной детализацией Huawei Pura 80 Ultra предлагает новый уровень мобильной фотографи (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Пока Samsung анонсирует новые устройства, HUAWEI тоже не отстает и представила обновленную серию Pura 80. Особое внимание привлекает самая дорогая версия Ultra с необычным решением для камеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Дизайн и цветовые варианты

Базовый Pura 80 получил плоские грани, матовую заднюю панель из стекла и фирменный треугольный блок с тройной камерой. Модели Pro и Ultra отличаются "глянцевой" текстурой корпуса с закругленными краями и схожим треугольным модулем камеры.

Цвета у базовой версии - Frosted Gold, Frosted White и Frosted Black. Pro доступен в Glazed Red, Glazed Black и Glazed White. Ultra выйдет только в двух цветах - Prestige Gold и Golden Black.

Камеры (главная гордость серии)

Возможности фото - ключевая особенность серии Pura.

Pura 80 оснащен основным модулем 50 Мп, 12 Мп телефото и 13 Мп ультраширокоугольным объективом.

В Pura 80 Pro установлен сенсор размером 1 дюйм с разрешением 50 Мп, а также 48 Мп телефото и 40 Мп ультраширокоугольный объектив.

Главная новинка - модель Ultra с переключаемой двойной телефото-камерой. Это уникальное решение для индустрии:

  • 50 Мп объектив с 3,7-кратным оптическим зумом
  • 12 Мп объектив с 9,4-кратным оптическим зумом
  • К ним добавляется 1-дюймовый 50 Мп основной сенсор и 40 Мп ультраширокоугольный модуль.

Huawei выпустил новый смартфон с уникальной камерой и невероятной детализациейHuawei выпустил новый смартфон с уникальной камерой и невероятной детализациейHuawei выпустил новый смартфон с уникальной камерой и невероятной детализациейВ Pura 80 Ultra есть то, чего вы не найдете в других телефонах премиум-класса (фото: Android Authority)

Удобство и искусственный интеллект

Все модели получили новую кнопку AI Smart Controls на боковой грани. Одно нажатие дает быстрый доступ к камере, фонарику, заметкам и другим функциям. Эта кнопка также выполняет роль сканера отпечатков пальцев.

Встроенный искусственный интеллект отвечает за двухстороннее шумоподавление во время звонков, улучшая качество связи.

Аккумулятор и зарядка

Во всех трех смартфонах установлен аккумулятор емкостью 5 170 мА/ч. Однако скорости зарядки различаются:

  • Базовый Pura 80 поддерживает проводную зарядку мощностью до 66 Вт и беспроводную - до 50 Вт
  • Pura 80 Pro также поддерживает 66 Вт по проводу, а беспроводная зарядка достигнет 80 Вт
  • Модель Ultra способна на 100 Вт проводной и 80 Вт беспроводной зарядки.

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