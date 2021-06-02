Huawei презентував свою ОС для смартфонів та інших гаджетів

Китайська компанія Huawei презентувала свою операційну систему для смартфонів та інших гаджетів. Продукт під назвою HarmonyOS 2.0 позиціонується як конкурент iOS і Android.

Відзначимо, перша версія HarmonyOS використовувалася в розумних телевізорах і гаджетах-аксесуарах. Вона була представлена в серпні 2019 року. Тоді компанія прогнозувала, що до кінця 2021 року кількість пристроїв, оснащених цією системою, досягне 300 млн.

З релізом HarmonyOS 2.0 додатки для Android, які раніше працювали на оболонці EMUI 11, будуть доступні і на новій операційній системі. Крім того, на новій ОС є свої ексклюзивні програми. Також китайська ОС пропонує більшу різноманітність жестів, ніж Android.