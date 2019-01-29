У Huawei відреагували на звинувачення у шпигунстві

Компанія не інформована про будь-які протиправні дії фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу

В китайской компании Huawei отреагировали на обвинения, которые им предъявила власть США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Huawei.

"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация сделали любые из инкриминируемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения", - подчеркивается в заявлении.

Также в заявлении говорится, что компания не осведомлена о каких-либо противоправных действиях финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу и верит, что американские суды в итоге придут к тем же выводам.

Напомним, власти США предъявили официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связаного с нарушением санкций против Ирана. В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана.

РБК-Украина писало, что 13 декабря 2018 Китай начал проводить расследование в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая.

Расследование в отношении бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и бизнес-консультанта Майкла Спавора проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.