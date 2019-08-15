Huawei почав розробляти мережу 6G

Китайська компанія Huawei почала розробку мережевих рішень для стандарту 6G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GSMArena.

Як повідомляється, компанія веде спільну роботу відразу з 13 провідними дослідними інститутами.

За попередніми оцінками аналітиків, комерційний запуск мереж шостого покоління відбудеться не раніше 2030 року. За цей час оператори і виробники телекомунікаційного устаткування повинні підготуватися до освоєння мереж з пропускною здатністю до 1 Тбіт/с.

Раніше мережеві джерела повідомляли про початок аналогічних досліджень в Samsung, інженери якої також приступили до розробки 6G-обладнання.

Про плани брати активну участь у побудові мереж шостого покоління заявили Nokia, Ericsson і SK Telekom. Всі три компанії уклали угоду про стратегічне партнерство розвитку 6G-мереж.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська компанія Google проводить тести над новою авторизацією в облікові записи користувачів. Користувачі сервісів компанії Google зможуть входити в свої акаунти по відбитку пальця. Нова функція вже доступна для користувачів пристроїв Pixel і в найближчі кілька днів стане доступна на всіх смартфонах з операційною системою Android.

Крім того, Білий дім вирішив поки не видавати американським компаніям ліцензії для відновлення роботи з обладнанням китайської компанії Huawei Technologies. Таке рішення пов'язане з тимчасовим припиненням Китаєм закупівель американської сільськогосподарської продукції.