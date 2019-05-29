Huawei через суд вимагає зняти американські санкції

Китайський виробник електроніки Huawei подав до суду з вимогою визнати неконституційною частину закону про національну безпеку США, через яку компанію внесли до чорного списку. Про це повідомляє CNBC.

Повідомляється, що до окружного суду по східному округу Техасу надійшов позов від представників Huawei, які вважають неконституційним розділ 889 Закону про національну оборону (NDAA). Відзначимо, дана норма дозволяє вводити санкції проти компаній без пояснень. Юристи китайської компанії стверджують, що за Конституцією США мають право на захист.

Передбачається, що якщо суд визнає правоту Huawei, то у компанії з'являться підстави домогтися виключення з чорного списку Міністерства торгівлі і продовжити діяльність на території США.

Нагадаємо, в січні 2019 року американська влада офіційно звинуватила Huawei в шпигунстві. Після цього у травні в рамках чергового раунду торгової війни з Китаєм Вашингтон помістив компанію в чорний список слідом за тим, як президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації для захисту мереж зв'язку. Даним указом блокуються транзакції між американськими компаніями і Huawei.

На даний момент Міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову ліцензію, завдяки якій вона зможе підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення своїх пристроїв на американській території до 19 серпня.



