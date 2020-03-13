ХТЗ Ярославського модернізує виробництво та збільшує обсяги випуску тракторів

Харківський тракторний завод (ХТЗ), що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, продемонстрував зростання всіх бізнес-показників за підсумками 2019 року. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пресс-службу ХТЗ.

У компанії відзначають, що у 2019 році тут зробили 585 одиниць техніки, що на 12% більше, ніж роком раніше, а кількість реалізованих тракторів різних модифікацій склало 638 одиниць - на 16% більше показника 2018 року.

Виторг ХТЗ, виведеного з кризи Олександром Ярославським, за підсумками 2019 року зріс на 22% в порівнянні з попереднім роком, і склав майже 800 млн грн.

У 2020 році лідер українського сільгоспмашинобудування планує збільшити обсяги виробництва на 10% у порівнянні з 2019 роком, а виторг - на 20%.

"У компанії відзначають, що минулий рік став для підприємства роком інтенсивного оновлення і модернізації. На заводі поступово проводять реновацію цехів, закуповують і апробують нове сучасне обладнання. Була встановлена нова лінія хіміко-термічної обробки металів від компанії Ipsen (США, Німеччина), що значно підвищило якість термічної обробки деталей, а в поточному році вже запущено в роботу нова ділянка механічної обробки деталей", - йдеться на сайті заводу.

Повідомляється також, що суттєве оновлення заводу, де тепер використовується передове технологічне обладнання німецького, японського та американського виробництва, дозволило конструкторському бюро ХТЗ запропонувати покупцям нові рішення, а також істотно осучаснити техніку свого виробництва: оновлення отримали моделі гусеничного трактора ХТЗ-181.22, колісного ХТЗ-150К-09.172.10 і ХТЗ-248К.20.

За даними Харківського тракторного заводу, основними покупцями техніки залишаються українські аграрії. Але підприємство докладає зусиль для розширення географії поставок у країни близького і далекого зарубіжжя. Зараз сільгоспмашини виробництва ХТЗ Ярославського поставляються в такі країни як Болгарія, Молдова, Казахстан, Грузія, Литва, Румунія, Нова Зеландія і Сінгапур.

Модернізація виробництва, а також використання інноваційних технологій у сфері енергозбереження дозволило підприємству істотно підвищити свою енергоефективність і зменшити енерговитрати. Як повідомили в прес-службі Харківського тракторного заводу, тут вдалося досягти зниження споживання електроенергії на 20%, а газу - у два рази.

Нагадаємо, Харківський тракторний завод - єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних і гусеничних тракторів. Машинобудівне підприємство веде свою історію з 1930 року, і було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського у 2016 році.

До моменту зміни власника завод перебував у стані затяжної кризи, однак завдяки інвестиціям підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати сучасний модельний ряд модернізованої техніки.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, РК Воздвиженка), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник "Суха Балка", Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб Олімп).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати у створення аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро", брати участь у приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго, а також про наміри взяти участь у проектах з модернізації дорожньої інфраструктури.