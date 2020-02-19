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Харківський завод Ярославського вводить в експлуатацію обладнання з Японії та Німеччини

Новини » Промисловість     19.02.2020 - 11:27
Харківський завод Ярославського вводить в експлуатацію обладнання з Японії та Німеччини
Ілюстративне фото (xtz.ua)

Завод Ярославського продовжує технічне переоснащення виробництва

Харківський тракторний завод, який входить до групи DCH Олександра Ярославського, в рамках інвестиційної програми з модернізації виробництва ввів в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини, призначене для механічної обробки деталей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу.

Як повідомляє прес-служба ХТЗ, встановлене обладнання дозволяє забезпечити комплексну обробку деталей із застосуванням програмного забезпечення.

"Ми впровадили прогресивну технологію, замінивши морально застарілу техніку на обладнання високої продуктивності й точності. Ми намагаємося йти в ногу з часом і для цього вивчаємо досвід інших країн, застосовуємо його на ХТЗ", - розповів керівник проекту модернізації ХТЗ Владислав Сопіт.

Харківський завод Ярославського вводить в експлуатацію обладнання з Японії та НімеччиниХарківський завод Ярославського вводить в експлуатацію обладнання з Японії та Німеччини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група DCH Олександра Ярославського виділила на програму стратегічної програми модернізації ХТЗ близько 230 млн грн.

На підприємстві проводиться реконструкція виробничих цехів, інженерних споруд, закуповується нове обладнання та продовжується робота з оптимізації виробництва.

Раніше ХТЗ поінформував про встановлення нового обладнання хіміко-термічної обробки з США від всесвітньо відомого виробника Ipsen, що дозволяє в рази знизити споживання енергоресурсів. Крім цього, виробництво ХТЗ було обладнано 3D-лазерними установками для точного різання металу, нанесення й обробки отворів різних діаметрів і глибини.

За словами прес-служби заводу, інноваційні рішення дозволили суттєво модернізувати, збільшити терміни експлуатації та подовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків, що дозволяє забезпечити низьку вартість експлуатації та обслуговування техніки ХТЗ.

Харківський тракторний завод - єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних і гусеничних тракторів. Найбільше машинобудівне підприємство України запустилося в 1930 році й було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського у 2016 році. До моменту зміни власника завод перебував у стані затяжної кризи.

На даний момент підприємство повністю відновило роботу, усунуло заборгованість по зарплатах і поступово відновлює прибуткову діяльність.

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Новини України Олександр ЯрославськийХарьковский тракторный заводХарків
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