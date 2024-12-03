Кто заменит Чернышева в "Нафтогазе": уже известный кандидат
После назначения Алексея Чернышева вице-премьер-министром - министром национального единства, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" должен принять решение об освобождении его от должности главы компании и назначить исполняющего обязанности председателя правления. Им может стать Василий Володин.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По информации РБК-Украина, и. о. главы НАК "Нафтогаз Украины" может быть назначен член правления компании Василий Володин.
В управлении НАК он работает с января 2023 года. До этого был главой Киевской ОГА, а затем работал в Минрегионе, который возглавлял Чернышев.
Также Наблюдательный совет НАК должен будет принять решение о проведении конкурса по отбору кандидата на должность главы "Нафтогаза".
Сам Чернышев пока не прокомментировал свой переход на министерскую работу. Но собеседники издания говорят, что у нынешнего главы НАК серьезные амбиции занять в перспективе кресло премьер-министра.
Еще одним аргументом в пользу желания Чернышова, который стремиться к достижению позитивных результатов работы, покинуть НАК может быть то, что "Нафтогаз Украины", после прекращения транзита газа, может перейти в категорию убыточных предприятий.
Чернышев получил новую должность
Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины .
За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.
Напомним, 4 ноября 2022 года Чернышев был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". А еще раньше он возглавлял Министерство развития общин и территорий.
Следует отметить, что Министерство национального единства Украины - это новая структура в государственной власти страны. Однако пока неизвестно, как именно она будет работать.
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